Dembelé é operado na terça-feira em Helsínquia

Lusa 18 Set, 2017, 15:35 | Liga dos Campeões

“Uma vez finalizada a cirurgia, o clube divulgará um relatório médico”, indica o clube espanhol, lembrando que o extremo se lesionou no sábado na visita ao Getafe, na Liga espanhola, em jogo que o FC Barcelona venceu por 2-1.



No domingo, o ‘Barça’ já tinha comunicado que o tempo de paragem previsto para Dembelé será de três meses e meio a quatro meses.



O jogador, de 20 anos, chegou esta época ao FC Barcelona, proveniente do Borussia Dotmund, num negócio de 105 milhões de euros, mais 42 de variáveis, e após a saída do internacional brasileiro Neymar para o Paris Saint-Germain.



O FC Barcelona é adversário do Sporting na Liga dos Campeões, com os espanhóis a visitarem Alvalade a 27 de setembro, na segunda jornada do grupo D, e a receberem a equipa de Jorge Jesus na sexta e última ronda, a 05 de dezembro.



As duas equipas venceram na estreia na ‘Champions’, com o FC Barcelona a bater em casa a Juventus (3-0), e o Sporting a vencer fora o Olympiacos (3-2).