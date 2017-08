Fase de grupos da Champions está quase constituída

Mário Aleixo - RTP 23 Ago, 2017, 11:02 | Liga dos Campeões

O sorteio realiza-se esta quinta-feira e já se sabe que no lote das equipas que irão participar nesta fase da “Champions”, o Benfica estará no pote 1, o FC Porto no 2 e o Sporting caso se apure entrará no pote 4.



Faltam apurar cinco equipas para fechar o lote de 32 que participarão na fase de grupos da Liga dos Campeões.



Eis a constituição dos potes que vão a sorteio:



Pote 1 – Real Madrid, Bayern, Chelsea, Juventus, Benfica, Mónaco, Spartak e Shakhtar;



Pote 2 – Barcelona, At, Madrid, PSG Dortmund, Sevilha, Man. City, FC Porto e Man. United;



Pote 3 – Napoles, Tottenham, Basileia, Olympiacos, Anderlecht, Liverpool*, Roma e Besiktas;



Pote 4 – Celtic, CSKA Moscovo*, Copenhaga*, Sporting*, Apoel*, Feyenoord, Maribor e RB Leipzig.



*As equipas com asterico jogam esta quarta-feira a qualificação.