FC Barcelona vence Manchester City e está na final da UEFA Youth League

Lusa Comentários 20 Abr, 2018, 18:05 | Liga dos Campeões

Os ‘culés’, que venceram a edição inaugural do torneio em 2014, frente ao Benfica, marcaram cinco vezes na primeira parte, com um ‘bis’ de Carles Pérez, aos 10 e 42, e golos de Collado (23), Puig (31) e Marqués (44), segurando a resistência dos ingleses, que viram González ser expulso aos 36.



Os ‘citizens’, que ainda conseguiram empatar por duas vezes, contaram com um ‘bis’ de Nmecha, aos 24 e 85, e golos de Latibeaudiere (19) e Matondo (70), insuficientes para impedir a eliminação na primeira vez que o emblema chegou às ‘meias’ na Youth League.



Os catalães vão disputar a final da prova na segunda-feira com os ingleses do Chelsea, vencedores em 2015 e 2016, que hoje eliminaram o FC Porto no desempate por grandes penalidades, após um empate a duas bolas no tempo regulamentar.