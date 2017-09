O Benfica vai jogar esta quarta-feira para a Liga dos Campeões, em partida da segunda jornada da fase de grupos da prova milionária. Depois do desaire caseiro frente ao CSKA Moscovo, a equipa de Rui Vitória joga na Suíça para tentar os primeiros três pontos nas competições europeias. Depois de um périplo de três jogos sem vencer, o Benfica vem de um moralizador triunfo sobre o Paços de Ferreira e tenta cumprir a promessa de Rui Vitória, que garantiu que os encarnados vão alcançar os três pontos perdidos na primeira jornada fora de portas. O jogo tem início às 19h45. Pode seguir as incidências da partida no site da RTP, com relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site Zerozero.pt.