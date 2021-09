FC Porto empata em Madrid mas impõe respeito ao Atlético

O nulo manteve-se até ao intervalo. No regresso, os “dragões” iam marcando. Num cruzamento-remate, Otávio atirou a bola ao poste da baliza de Oblak.

Do outro lado da campo, na baliza, Diogo Costa deu bons motivos ao treinador para ter dores de cabeça, pois o guarda-redes do FC Porto ia fazendo boas intervenções entre os postes e mostrava que está no caminho da titularidade.

Com cerca de dez minutos para jogar, Taremi surgiu na área adversária e fez o 1-0 para os “dragões”, mas o golo foi anulado, após o VAR, por falta na área.

A formação portista, a cumprir a 25.ª participação na fase de grupos, acabou reduzida a 10 unidades, por expulsão do congolês Mbemba, aos 90+5 minutos.

Na sequ~encia do lance, Suárez assustou num livre direto, mas o esférico saiu ligeiramente por cima.

No outro jogo do agrupamento, o Liverpool, próximo adversário do FC Porto, a 28 de setembro, no Dragão, venceu em casa o AC Milan por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-1.

c/Lusa