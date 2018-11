FC Porto goleia e está perto de carimbar apuramento na Champions

Inês Geraldo - RTP Comentários 06 Nov, 2018, 22:21 / atualizado em 06 Nov, 2018, 22:23 | Liga dos Campeões

Numa partida importante para as aspirações do FC Porto, a equipa de Sérgio Conceição entrou a todo o gás e marcou logo aos dois minutos de jogo. Ataque pela direita, Marega venceu o duelo físico com Howedes e passou a Herrera que rematou para a baliza vazia.





Vantagem moralizadora que fez o FC Porto controlar melhor as incidências do jogo. O Lokomotiv tentou chegar ao empate e os irmãos Miranchuk foram os que deram maiores sinais de perigo. No entanto, na melhor fase dos russos na partida, os Dragões voltaram a marcar.





Passados 42 minutos, Herrera recuperou a bola a meio-campo e isolou Marega, que apenas com a oposição de Guilherme rematou por entre as pernas do guardião da equipa russa e fez o segundo na noite.





Na segunda parte, o Lokomotiv ainda reduziu por intermédio de Farfán mas o FC Porto voltou a ter uma vantagem de dois golos pouco depois. Guilherme repôs mal o esférico no meio-campo russo, Óliver dominou e isolou Corona, que depois de tirar um adversário da frente, atirou para mais um tento na noite chuvosa do Porto.





Jogo e resultado controlados do lado da equipa de Sérgio Conceição e um momento de destaque nesta noite. Substituído por Smolov, Éder saiu do relvado aplaudido pelo Estádio do Dragão, que relembrou o tiro certeiro do avançado na final do Euro2016.





A festa azul e branca terminou da melhor maneira, quando já nos descontos, Otávio encheu o pé e rematou do meio da rua para um grande golo, sem hipóteses para Guilherme.





Triunfo por 4-1 do FC Porto que soma dez pontos no Grupo D, e precisa apenas de um empate frente ao Schalke 04 para alcançar os oitavos de final da Liga dos Campeões.