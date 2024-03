FC Porto goleia em Mainz e está nas meias da Youth League

Rodrigo Mora, de apenas 16 anos, bisou com tentos aos 32 e 73 minutos, depois de Tiago Andrade ter inaugurado o marcador, aos 18, numa partida em que os pupilos de Nuno Capucho se revelaram claramente superiores, fechando com tento de Anhá Candé, aos 82, com 'tento de honra' de Engel para a equipa da casa, aos 87, ante os adeptos germânicos que lotaram as duas bancadas centrais.



Após ter afastado, também fora, os neerlandeses do AZ Alkmaar, campeões europeus em título, os ‘azuis e brancos’ voltaram a mostrar valor na Europa, agora no recinto do Mainz, que havia afastado os ingleses do Manchester City.



Fruto do maior domínio cedo evidenciado, os ‘dragões’ adiantaram-se aos 18 minutos, com Tiago Andrade a cruzar na esquerda para o remate de primeira de João Teixeira, à entrada da área, com o guarda-redes Babatz a colocar mal as mãos e a ser batido.



Aos 21, Tiago Andrade, em cima da pequena área, desperdiça o segundo, com o guarda-redes, instintivamente, a ceder canto no minuto anterior à melhor ocasião dos alemães.



Em contra-ataque em superioridade numérica, Dardari ficou em posição privilegiada na área, contudo errou o alvo na mesma zona onde minutos depois demorou demasiado tempo e acabou por perder o ensejo de igualar.



Esta era a fase mais emotiva do encontro e, aos 26 minutos, André Oliveira, de fora da área, atirou em arco ao poste.



A supremacia dos portugueses frutificou aos 32, em recuperação de bola no ataque em que a bola chegou a Rodrigo Mora que, à entrada da área, evitou dois adversários e atirou colocado, indefensável para o 2-0.



O futebol mais musculado e direto do Mainz esbarrava na maior qualidade técnica dos lusos que viram Gonçalo Sousa desperdiçar ocasião soberana aos 47, desperdício quase tão escandaloso quanto o de Toure, que na pequena área acertou mal na bola, que subiu, e viu Diogo Fernandes defender com brilhantismo.



Aos 72, Cardoso Varela falhou o terceiro na cara o guarda-redes, oportunidade que Rodrigo Mora, no minuto seguinte, não perdeu, aproveitando um mau passe defensivo para fazer o 3-0, o seu sétimo tento na competição.



Anhá Candé, aos 82, viu recompensada a sua exibição com o 4-0, o sexto golo nesta edição da Youthe League, pouco antes de o Mainz fazer o golo de honra, por Engel (87).



Em 19 de abril o FC Porto, campeão em 2019, defronta o AC Milan em Nyon, onde o Panathinaikos, que afastou o Bayern Munique, joga com os franceses do Nantes, que eliminaram os dinamarqueses do Copenhaga.



O Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, recebe a final três dias mais tarde, em 22 de abril.