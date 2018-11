O FC Porto entra esta terça-feira em campo para jogar em mais uma noite de Liga dos Campeões. No Estádio do Dragão, a equipa de Sérgio Conceição vai defrontar o Lokomotiv de Moscovo e procura dar passo de gigante para a qualificação para os oitavos de final da prova milionária. Depois da vitória por 3-1 na Rússia, a equipa da cidade invicta garante que não dá o triunfo por assegurado e espera mais dificuldades. Do lado russo, Éder deixa elogios aos Dragões mas diz acreditar nas hipóteses do Lokomotiv. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.