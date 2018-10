FC Porto procura primeira vitória na prova frente ao Galatasaray

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Out, 2018, 07:59 / atualizado em 03 Out, 2018, 07:59 | Liga dos Campeões

A equipa do FC Porto preparou ao pormenor o jogo com o Galatasaray | Estela Silva-Lusa

O campeão português, que empatou 1-1 na visita aos alemães do Schalke 04, recebe o Galatasaray, que lidera o agrupamento após a vitória caseira frente ao Lokomotiv Moscovo, por 3-0.



Sem o avançado camaronês Aboubakar, que sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, o treinador dos “dragões”, Sérgio Conceição, está obrigado a promover alterações na frente de ataque.



Marega, André Pereira e Adrián López são as opções disponíveis para a dianteira dos azuis e brancos, uma vez que o brasileiro Soares, que marcou o golo do triunfo frente ao Tondela (1-0), não está inscrito na competição.



No lançamento da partida o técnico dos portistas, Sérgio Conceição, lembrou a importância de conquistar os três pontos.











O jogo entre o FC Porto e o Galatasaray, tem o início marcado para as 20h00 e será arbitrado pelo inglês Michael Oliver.O relato é na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Cláudia Martins e os comentários de Manuel Queiroz.Também para o grupo D a partir das 17h55, hora em Lisboa, o Lokomotiv recebe o Schalke 04.