Félix Brych no FC Porto-AC Milan, árbitro esloveno no Besiktas-Sporting

O alemão Félix Brych vai dirigir na terça-feira o FC Porto-AC Milan, do grupo B da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o esloveno Slavko Vincic será o arbitro do Besiktas-Sporting, do grupo C, divulgou hoje a UEFA.