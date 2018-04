Isco e Carvajal deverão falhar jogo em Madrid com o Bayern Munique

Lusa Comentários 27 Abr, 2018, 17:19 | Liga dos Campeões

“É sempre frustrante perder dois jogadores, mas não há nada que possamos fazer. Vamos acompanhar a evolução diária de ambos os jogadores, mas é certo que não vamos correr riscos com nenhum dos dois”, afirmou o técnico ‘merengue’ em conferência de imprensa.



De acordo com os relatórios médicos divulgados pelo Real Madrid, Isco sofreu uma entrose acromioclavicular no ombro esquerdo e o lateral Daniel Carvajal tem uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda.



O clube não especificou o tempo de recuperação dos atletas, mas a imprensa espanhola avança que ambos deverão falhar o jogo da meia-final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu.



Na ausência do lateral direito e enquanto Nacho recupera também de uma lesão na coxa, Zidane poderá improvisar apostando no inexperiente Ashraf ou reposicionando o extremo Lucas Vazquez.



No jogo da primeira mão com o Bayern Munique, disputado fora, o Real Madrid conseguiu um importante triunfo por 2-1.