João Neves alerta para Salzburgo jovem, intenso e de qualidade

"Vai ser um jogo muito difícil. É uma equipa muito jovem, intensa e de qualidade, mas nós também não somos o contrário e vamos dar o nosso melhor", afirmou o médio dos `encarnados`, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O jovem centrocampista, de 18 anos, recordou a UEFA Youth League conquistada pelo Benfica em 2021/22, ao golear por 6-0 na final precisamente o Salzburgo, frisando que "é sempre bom ter jogadores da formação a alcançarem estas grandes competições".

"O grupo está muito bem. A equipa está muito confiante, mesmo os que podem fazer a estreia ou os que não têm grande experiência na competição", assegurou João Neves.

Depois de se tornar parte integrante do plantel a meio da temporada passada e ajudar o Benfica a atingir os quartos de final da prova, o internacional sub-21 português falou do sonho de poder conquistar a Liga dos Campeões ao serviço do conjunto `encarnado`.

"Para conquistar a competição, temos de pensar jogo após jogo. Amanhã [quarta-feira] é o primeiro e vamos dar o nosso melhor em cada jogo que disputarmos. É o principal objetivo do Benfica, fazer o melhor pelo clube para chegarmos longe na prova", atirou.

João Neves compete pela titularidade com os compatriotas Florentino e Chiquinho e o turco Kökçü, contratado no derradeiro defeso, anotando uma competitividade "muito boa" entre médios "com muita qualidade", sendo assim que pode "crescer e aprender".

"Kökçü, `Tino` e Chiquinho são grandes jogadores. Tenho de saber as características do meu companheiro no meio-campo, como ele tem de se adaptar às minhas. Qualquer dupla que jogar amanhã [quarta-feira] ou em qualquer jogo dará o melhor pelo Benfica", expressou.

O campeão português Benfica recebe o decacampeão austríaco Salzburgo na primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00 de quarta-feira, num encontro que será ajuizado pelo árbitro turco Halil Umut Meler.

