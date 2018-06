Julen Lopetegui será o novo treinador do Real Madrid

RTP Comentários 12 Jun, 2018, 16:06 / atualizado em 12 Jun, 2018, 16:19 | Liga dos Campeões

"Julen Lopetegui será o treinador do Real Madrid depois da conclusão do Mundial da Rússia 2018. O Real Madrid C. F. comunica que Julen Lopetegui será o treinador da equipa principal durante as próximas três épocas", pode ler-se num comunicado na página oficial do Real Madrid.







O treinador de 51 anos está a caminho do Santiago Bernabéu, sendo ainda selecionador de Espanha, que vai iniciar a participação no Mundial 2018 na próxima sexta-feira, frente a Portugal.



Comunicado oficial: Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid tras la celebración del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn — #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 12 de junho de 2018

Lopetegui foi o escolhido pela direção do Real Madrid para substituir Zinedine Zidane que esteve no comando técnico dos merengues durante duas épocas e meia. De acordo com o tricampeão europeu, o antigo treinador do FC Porto vai assinar um contrato para as próximas três épocas.





É um regresso para o técnico espanhol, depois de ter comandado a equipa B do Real Madrid, o Real Castilla, na temporada 2008/09. Lopetegui teve depois passagens pelas camadas mais jovens da seleção espanhola, tendo sido campeão europeu com as equipas sub-19 (por duas vezes) e sub-21.





Seguiu-se, em 2014, a mudança para Portugal. Pela primeira vez, Lopetegui treinou uma equipa principal, tendo ficado uma época e meia no comando técnico do FC Porto. Sem ganhar títulos, o treinador comandou os Dragões em 77 partidas, tendo vencido 53 jogos.





Saiu da cidade invicta e em 2016 foi convidado a para assumir o leme da seleção espanhola, que se despediu de Vicente Del Bosque, após o Euro2016. Pela seleção espanhola, Lopetegui nunca perdeu, tendo vencido 14 das 20 partidas que orientou.





O treinador de 51 anos vai chegar ao Santiago Bernabéu depois do término no Mundial 2018. Neste momento, Julen Lopetegui prepara a seleção espanhola para participar no campeonato do mundo da Rússia, sendo que o primeiro jogo será na sexta-feira, frente a Portugal, em Sochi.