Juventus-Real Madrid nos quartos da milionária

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mar, 2018, 11:15 / atualizado em 16 Mar, 2018, 11:45 | Liga dos Campeões

A cerimónia iniciou-se com uma introdução de Pedro Pinto, diretor-geral de comunicação e média da UEFA, sobre esta fase da competição e as oito equipas em prova.



Depois seguiu-se uma explicação de Giogio Marchetti, diretor de competições da UEFA, de como se iria processar o sorteio.



Finalmente Andriy Shevchenko, antigo avançado internacional ucraniano, embaixador da final da Liga dos Campeões iniciou o sorteio.



Do resultado do sorteio realizado ao final da manhã, em Nyon, na Suíça, destaca-se o duelo entre Juventus e Real Madrid, o atual detentor do troféu.



O jogo entre italianos e espanhóis reedita a final da competição do ano passado, na qual os merengues venceram por 4-1.



Eis o quadro completo dos jogos desta eliminatória:



Barcelona-AS Roma



Sevilha-Bayern de Munique



Juventus-Real Madrid



Liverpool-Manchester City



Os jogos dos quartos-de-final, penúltima barreira rumo à final, marcada para Kiev, estão marcados para 3 e 4 de abril, com a segunda mão agendada para 10 e 11 de abril.