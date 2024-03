Kane e Mbappé em destaque nos apuramentos de Bayern e PSG

Na Alemanha, o Bayern, seis vezes campeão europeu, recuperou de uma desvantagem de 1-0 da primeira mão e bateu a Lazio, por 3-0, com Raphaël Guerreiro com um papel importante nos bávaros.



Em Espanha, depois do 2-0 alcançado na capital francesa, o Paris Saint-Germain confirmou o favoritismo e somou novo triunfo, desta vez por 2-1, com a ajuda de Nuno Mendes, que praticamente um ano depois foi titular no campeão gaulês.



Kane e Mbappé foram as figuras no arranque da segunda mão dos oitavos da ‘Champions’ e juntaram-se no topo da lista dos melhores marcadores da prova, agora com seis golos.



O avançado inglês marcou aos 38 e 66 minutos, o primeiro com assistência de Raphaël Guerreiro, que foi titular no campeão germânico. Aos 45+2, Müller também ajudou no apuramento do Bayern, o quinto consecutivo para os ‘quartos’ da Liga dos Campeões.



No País Basco, a Real Sociedad, ‘carrasco’ do Benfica na fase de grupos, acabou por cair perante o poderio do PSG e de Mbappé, com o avançado gaulês a bisar aos 15 e 56 minutos. Merino reduziu perto do fim, aos 89.



Nuno Mendes fez o seu primeiro jogo esta temporada na ‘Champions’, depois de longa paragem devido a lesão, e foi mesmo titular, assim como Vitinha, enquanto Danilo e Gonçalo Ramos não saíram do banco de suplentes.



O lateral esquerdo internacional português já não era titular nos parisienses desde abril de 2023.



Destaque ainda para André Silva, que foi lançado na Real Sociedad para a parte final da partida, aos 77 minutos.



A segunda mão dos oitavos de final segue na quarta-feira, com o Manchester City, atual detentor do troféu, a receber o Copenhaga com uma vantagem de 3-1 e o Real Madrid, recordista da prova, a medir força com o Leipzig em casa, após o triunfo por 1-0 na Alemanha.



O FC Porto, único representante português, defronta o Arsenal em Londres em 12 de março com a vantagem de 1-0 no ‘intervalo’ da eliminatória.