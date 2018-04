Liga dos Campeões mais milionária

RTP Comentários 29 Abr, 2018, 22:03 / atualizado em 29 Abr, 2018, 22:10 | Liga dos Campeões

Depois cada clube recebe um bolo importante desta fatia milionária tendo em conta o ranking nos últimos dez anos. O FC Porto é o melhor classificado dos clubes portugueses.





Ocupa o oitavo lugar do ranking europeu nos últimos 10 anos. No caso do FC Porto, esta fatia do bolo vale mais 28 milhões. Assim, se o FC Porto for campeão pode contar com cerca de 43 milhões de euros.



O Benfica se ficar no segundo lugar e conseguir entrar na fase de grupo da Champions recebe menos um ou dois milhões do que o FC Porto.





Os encarnados estão no décimo lugar e o Arsenal que é nono no ranking europeu ainda pode ganhar a Liga Europa e chegar à Champions. Assim, o Benfica pode receber mais de 40 milhões de euros à cabeça se entrar na fase de grupos da Champions.



O Sporting está fora dos 30 melhores classificados no ranking da UEFA dos últimos 10 anos, o que quer dizer que se o Sporting for segundo na Liga e conseguir chegar à fase de grupos da competição recebe pouco mais de 20 milhões de euros, mais ou menos metade de FC Porto e Benfica.





Além disso, cada clube vai receber 900 mil euros por cada ponto conquistado na prova. A vitória vale, assim, 2,7 milhões.





Dados analisados nesta noite domingo no Trio D´Ataque da RTP 3.