Liverpool e Roma reencontram-se em jogo decisivo

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Abr, 2018, 08:23 / atualizado em 24 Abr, 2018, 08:23 | Liga dos Campeões

A 30 de maio de 1984, a AS Roma jogou em casa a final - única do seu palmarés – da Taça dos Campeões contra o Liverpool, que viria a ganhar o jogo nos penáltis.



As duas formações voltaram a reencontrar-se mais duas vezes na Europa: em 2000-01 na Taça UEFA e na época seguinte na “Champions”, ambas com vantagem para os ingleses.



As duas equipas reencontram-se na meia-final da liga milionária num encontro recheado de estrelas: Salah, Mané e Firmino (Liverpool), De Rossi, Nainggolan e Dzeko (Roma).



Os dois conjuntos chegam a este confronto depois de eliminarem Manchester City no caso dos “red devils” e o Barcelona por parte dos “giallorossi”.



Na antevisão da partida o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, revelou estar ciente das dificuldades que o adversário irá colocar à sua equipa.





O jogo tem o in´cio marcado para as 19h45 com arbitragem do alemão Felix Brych.