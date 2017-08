18H03 - Novamente o prémio vai para Cristiano Ronaldo, eleito agora como o Melhor Jogador do Ano, na escolha da UEFA.





A fase de grupos da Liga dos Campeões, com a participação de Benfica, FC Porto e Sporting, arranca a 12 de setembro e termina a 6 de dezembro.





O Sporting vai defrontar os italianos da Juventus, os espanhóis do FC Barcelona e os gregos do Olympiacos, no Grupo D da Liga dos Campeões de futebol.



O FC Porto vai defrontar os franceses do Mónaco, os turcos do Besiktas e os alemães do Leipzig, no Grupo G.



O Benfica vai defrontar os ingleses do Manchester United, os suíços do Basileia e os russos do CSKA Moscovo, no Grupo A.









Grupos finais:





Grupo A - Benfica, Manchester United, Basileia, CSKA Moscovo.

Grupo B - Bayern Munique, PSG, Anderlecht, Celtic.

Grupo C - Chelsea, AT. Madrid, Roma, Qarabag.

Grupo D - Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting

Grupo E - Spartak Moscovo, Sevilha, Liverpool, Maribor.

Grupo F - Shaktar Donetsk, Manchester City, Nápoles, Feynoord.

Grupo G - Mónaco, FC Porto, Besiktas, Leipzig.

Grupo H - Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Apoel Nicosia.











17h50 - CSKA Moscovo é adversário do Benfica, juntamente com Manchester United e Basileia.





17h48 - Sporting no Grupo D, com Juventus, Barcelona e Olympiacos.





17h46 - Os alemães do Leipzig defrontam o FC Porto.





17h20 - O Benfica integra o Grupo A.





17h07 - Palmas, muitas palmas para Francesco Totti, ex-jogador da Roma, antigo campeão do Mundo pela Itália, recebe o prémio dos "Presidentes" pela carreira alcançada.





17h00 - Início oficial desta cerimónia. O conhecido Pedro Pinto, porta-voz da UEFA, é novamente um dos apresentadores.





16h58 - A UEFA nomeou Messi, Cristiano Ronaldo e Buffon para discutirem a vitória do prémio de melhor jogador da UEFA da época 2016/17. A votação foi feita por 80 treinadores e 55 elementos da imprensa e os prémios serão entregues esta tarde no Fórum Grimaldi.





16h38 - É a sexta vez que são três as equipas portuguesas nesta fase da prova.





16h30 - Iniciamos aqui a cobertura do sorteio que irá ditar a sorte de Benfica, FC Porto e Sporting.







Pote 4

Celtic (SCO)

CSKA Moskovo (RUS)

Sporting CP (POR)

APOEL (CYP)

Feyenoord (NED)

Maribor (SVN)

Qarabağ (AZE) 18.050

RB Leipzig (GER)







Pote 3

Nápoles (ITA)

Tottenham (ENG)

Basileia (SUI)

Olympiacos (GRE)

Anderlecht (BEL)

Liverpool (ENG)

Roma (ITA)

Beşiktaş (TUR)







Pote 2

Barcelona (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA)

Borussia Dortmund (GER)

Sevilla (ESP)

Manchester City (ENG)

FC Porto (POR)

Manchester United (ENG)







Pote 1

Real Madrid (ESP)

Bayern Munique (GER)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Mónaco (FRA)

Spartak Moskovo (RUS)











O Benfica é cabeça de série, o FC Porto integra o pote 2 e o Sporting está no pote 4.





Pelo segundo ano consecutivo, três equipas portuguesas marcam presença na liga milionária. O sorteio realiza-se no Mónaco, no Fórum Grimaldi, e irá definir os grupos da Liga dos Campeões.