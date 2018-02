Messi desafia o Chelsea no jogo da jornada na "Champions"

Mário Aleixo - RTP 19 Fev, 2018, 09:12 / atualizado em 19 Fev, 2018, 09:12 | Liga dos Campeões

No que será o sexto duelo a eliminar entre as duas equipas na "Champions", os catalães apresentam-se com vantagem (três apuramentos, contra dois), mas os britânicos ganharam o último duelo, em 2011/12, e não perderam nenhum dos últimos seis jogos.



O confronto começa em Stamford Bridge, onde os ingleses venceram quatro de seis receções ao "Barça", sendo exceção o 1-2 de 2005/06, com Del Horno expulso na primeira parte, e o muito polémico 1-1 de 2008/09, que apurou os espanhóis para a final.



Os londrinos vingaram-se em 2011/12, ao vencerem por 1-0 em casa e, depois, empatarem 2-2 em Nou Camp, num embate em que John Terry foi expulso na primeira parte e Lionel Messi falhou um penálti com o "onze" de Guardiola a vencer por 2-1. Contou Alexis Sánchez, recentemente, que o argentino chorou no balneário.



Messi, que soma 97 golos na "Champions", tem, aliás, nos "blues" a sua "besta negra", já que nunca conseguiu marcar aos atuais campeões ingleses, somando oito jogos em branco.



A atuar em casa, o Chelsea, que já se despediu da hipótese de revalidar o título inglês - é quarto, a 19 pontos do Manchester City -, vai tentar aproveitar a embalagem das equipas inglesas, que arrasaram na primeira mão dos "oitavos".



O Liverpool (5-0 no reduto do FC Porto) e o Manchester City (4-0 na casa do Basileia) já estão praticamente apurados, enquanto o Tottenham (2-2 em Turim, com a Juventus, depois de estar a perder por 2-0) está bem encaminhado.



Por seu lado, o FC Barcelona, sem o castigado Nelson Semedo e com André Gomes nos eleitos, tentará seguir o exemplo do bicampeão em título Real Madrid, que se colocou em boa posição para chegar aos "quartos", ao bater em casa o pretendente Paris Saint-Germain por 3-1, com um "bis" de Cristiano Ronaldo.

Mourinho e Paulo Fonseca em ação

Um dia depois do confronto de Stamford Brigde, realiza-se outro duelo entre espanhóis e ingleses, com o Sevilha, de Daniel Carriço, a receber os comandados do português José Mourinho, o "regressado" Manchester United.



O embate coloca frente a frente o detentor da Liga Europa, o United, e o vencedor das três edições anteriores da segunda prova da UEFA, o Sevilha, sendo que será o primeiro embate de sempre entre os dois conjuntos nas taças europeias.



O Manchester United procura a primeira presença nos "quartos" desde 2013/14, contando para isso com a habilidade de Mourinho, que vai jogar os "oitavos" pela 12ª vez, contando, para já, oito apuramentos, contra apenas três eliminações, a última na derradeira presença, em 2014/15, pelo Chelsea, contra o PSG.



Também na quarta-feira, outro técnico luso (Paulo Fonseca) estará em ação, com o "seu" Shakhtar Donetsk a receber a Roma, num embate entre "outsiders" que se prevê equilibrado, mas com favoritismo dos anfitriões para o primeiro embate.



Os italianos, quartos no Serie A, perderam três das quatro deslocações à Ucrânia, incluindo o 0-3 face ao Shakhtar nos 'oitavos' de 2010/11, já depois de um comprometedor 2-3 no Estádio Olímpico de Roma.



O outro duelo dos "oitavos" é aquele que se afigura como o mais desequilibrado da segunda semana, já que o Bayern Munique é claramente favorito na receção ao Besiktas, de Ricardo Quaresma, Pepe e do ex-benfiquista Talisca.



Os alemães vão querer, certamente, resolver tudo no Allianz Arena, onde o conjunto de Istambul se apresenta como o primeiro do país vencedor de um grupo na "Champions", o G, à frente dos mais categorizados FC Porto, Leipzig e Mónaco.