Nelson Semedo e André Gomes convocados para Alvalade

Lusa 25 Set, 2017, 16:30 | Liga dos Campeões

Os dois internacionais 'AA' foram chamados por Ernesto Valverde, que, entre outros, não elegeu o defesa belga Thomas Vermaelen, o médio turco Arda Turan e o avançado Paco Alcácer, três jogadores pouco utilizados até ao momento.



De fora, por lesão, continuam o médio brasileiro Rafinha e o extremo francês Dembelé, que no defeso custou ao 'Barça' mais de 100 milhões de euros.



A maior novidade entre os eleitos é Adrian Ortolá, o terceiro guarda-redes, que hoje recebeu alta médica, depois de uma lesão numa mão, há um mês, sendo que, em relação ao 3-0 em Girona, de sábado, regressam Nelson Semedo e Deulofeu.



Entre os convocados, está, naturalmente, o argentino Lionel Messi, que 'bisou' na primeira jornada (3-0 à Juventus) e procura o seu 100.º golo nas taças europeias, já que soma 96 na Liga dos Campeões e três na Supertaça Europeia.



O encontro entre o Sporting, que se estreou com um triunfo por 3-2 no reduto do Olympiacos, e o FC Barcelona realiza-se quarta-feira, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do romeno Ovidiu Alin Hategan.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Ter Stegen, Cillessen e Adrián Ortolá.



- Defesas: Nelson Semedo, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Digne, Aleix Vidal e Umtiti.



- Médios: Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Paulinho, Sergi Roberto e André Gomes.



- Avançados: Messi, Luis Suárez e Deulofeu.