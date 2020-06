Paris Saint-Germain volta aos treinos para preparar finais das taças e "Champions"

“Regresso ao relvado”, escreveu o clube parisiense na rede social Twitter, onde publicou um vídeo do avançado brasileiro Neymar no relvado do centro de treinos do clube, nos arredores de Paris.



Os jogadores do PSG, tricampeão francês, realizaram hoje o primeiro treino coletivo com bola, após três meses e meio de paragem devido à pandemia, divididos em vários grupos, depois de terem passado por exames médicos.



A formação orientada por Thomas Tuchel, declarada campeã francesa em 30 de abril, depois de a liga francesa ter decidido cancelar a competição, vai disputar dois jogos importantes no final de julho.



No dia 24, o PSG disputa a final da Taça de França, frente ao Saint-Étienne, e em 31 de julho decide a final da Taça da Liga francesa com o Lyon.



Em agosto, a equipa parisiense vai jogar a fase final da Liga dos Campeões 2019/20, que se irá realizar em Lisboa, num formato inédito, com quartos de final, meias-finais e final a serem disputados entre 12 e 23 de agosto, nos estádios José Alvalade e da Luz, em eliminatórias de um só jogo.



A pandemia de covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.