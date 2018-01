Piqué renova com FC Barcelona até 2022 e elogia o clube da sua vida

Lusa 29 Jan, 2018, 16:25 | Liga dos Campeões

O contrato do jogador de 31 anos terminava em junho de 2019 e o internacional espanhol renovou agora o vínculo com o clube até 2022.



"Continuo a jogar futebol porque jogo no FC Barcelona, não tenho a motivação para vestir outra camisola ou de competir num outro lugar. Se não tivéssemos chegado a um acordo para renovar, provavelmente abandonava o futebol. Neste momento, é o Barcelona ou nada", justificou Piqué.



Com os pais presentes na cerimónia de renovação, Piqué referiu estar grato ao FC Barcelona, o clube em que tem feito quase toda a carreira, apesar de também ter estado ligado ao Manchester United e ao Saragoça.



"Se cumprir este contrato, serão 14 anos como jogador profissional deste clube, mais seis ou sete anos nas categorias inferiores, é uma vida. Sou sócio desde que nasci, sinto o clube como a minha casa, é a equipa da minha vida, nunca tive outra opção. Renovar era o mais natural e sinto-me muito feliz, pelo que parece acabarei aqui a minha carreira, foi sempre o que quis desde que voltei, com 22 anos", referiu o central.



Gerard Piqué, que fez a sua formação no FC Barcelona, antes de assinar pelo Manchester United, fica com uma cláusula de rescisão de 500 milhões, prolongando o seu anterior contrato por mais três temporadas.



O jogador, que já realizou 28 jogos esta temporada, estreou-se com sénior nos ‘blaugrana’ na época 2008/2009.