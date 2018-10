Presidente da Sérvia anuncia investigação a PSG-Estrela Vermelha

Lusa Comentários 15 Out, 2018, 16:53 | Liga dos Campeões

"Investigaremos qualquer possibilidade de alguém que tenha tentado denegrir a reputação do nosso clube e do nosso país. Se se confirmar, quem o fez será castigado de forma severa", salientou o presidente sérvio.



A UEFA já tinha iniciado uma investigação a este caso, noticiado pelo jornal L’Equipe, que referiu que um alto dirigente do Estrela Vermelha apostou uma avultada quantia de dinheiro em como a sua equipa perderia por cinco golos de diferença, algo que veio a confirmar-se.



A equipa sérvia já veio a público rejeitar, com a "máxima ira e abominação", as notícias e as suspeitas levantadas, negando o envolvimento de "qualquer pessoa" do clube em "eventuais atividades ilegais".



O Paris Saint-Germain também negou, "categoricamente", o seu envolvimento, direta ou indiretamente, num possível processo de viciação de resultados.



O caso diz respeito ao dia 3 de outubro quando as duas formações se encontraram, em Paris, num jogo que terminou com a vitória da equipa francesa, por 6-1, com um ‘hat-trick’ de Neymar.