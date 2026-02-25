Real Madrid - SL Benfica

O Benfica visita o Real Madrid, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, marcado pelos incidentes na Luz e acusações de racismo ao benfiquista Prestianni.

Sem o extremo argentino em campo, punido preventivamente pela UEFA, num inquérito disciplinar que ainda decorre, o Benfica tem missão difícil no Estádio Santiago Bernabéu, onde precisa superar a derrota de 1-0 na primeira mão.





Também o avançado francês Kylian Mbappé está fora do jogo.

