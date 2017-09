Salvio recuperou de lesão e viajou para Basileia

Mário Aleixo - RTP 26 Set, 2017, 10:20 / atualizado em 26 Set, 2017, 10:20 | Liga dos Campeões

Benfica e Basileia defrontam-se em jogo da segunda jornada do Grupo A num encontro que começa às 19h45, com arbitragem de Craig Thomson.



A equipa benfiquista chega à Suíça por volta da hora do almoço.



Do aeroporto Humberto Delgado partiu um grupo de 21 jogadores.



Eduardo Salvio, recuperado de entorse no tornozelo direito, contraída durante o jogo com o Boavista, integra a lista de convocados do Benfica para o encontro com o Basileia.



Destaque, também, para a estreia do guarda-redes belga Svilar entre as opções de Rui Vitória. Em sentido contrário, Lisandro López voltou a ficar de fora da convocatória.



Eis a lista de 21 convocados:



Guarda-redes: Svilar, Júlio César e Bruno Varela;



Defesas: Grimaldo, Luisão, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias;



Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi e Cervi;



Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Gabriel, Seferovic e Rafa.



Rui Vitória fará a conferência de imprensa de antevisão do jogo às 17h30, hora portuguesa. Meia hora mais tarde a equipa encarnada realiza o treino de adaptação ao relvado do St. Jakob-Park.