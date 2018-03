Sevilha arreda Manchester United da Liga dos Campeões

Inês Geraldo - RTP Comentários 13 Mar, 2018, 21:47 / atualizado em 13 Mar, 2018, 21:50 | Liga dos Campeões

Partida grande esta noite no Teatro dos Sonhos com os adeptos do Manchester United a pedirem a José Mourinho e companhia a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões.



Com um empate a zero em Sevilha, cabia à equipa inglesa pegar no jogo no próprio estádio mas os espanhóis surpreenderam Old Trafford. Numa primeira parte equilibrada, foi a equipa de Vincenzo Montella que mais pressionou e procurou o golo.



Da parte da equipa da casa, registo apenas para um remate forte de Fellaini (regressou à titularidade) para grande defesa de Sergio Rico.



A segunda metade materializou a boa partida do Sevilha em Old Trafford. Ben Yeder causou estragos na defesa dos Red Devils e marcou dois golos que só tiveram resposta com um tento de honra de Lukaku.



Mourinho disse que uma derrota com o Sevilha seria uma desilusão e assim o técnico português não conseguiu apurar o Manchester United para o grupo das oito melhores equipas da Europa. Já Daniel Carriço e companhia estão na próxima fase da liga milionária.

Paulo Fonseca eliminado

O Shakhtar Donetsk jogou em Roma a tentar defender a vitória de 2-1 conseguida na Ucrânia e a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões.



A turma treinada por Paulo Fonseca ainda chegou ao intervalo empatada mas um golo de Edin Dzeko a abrir a segunda parte selou a eliminação do Shakhtar Donetsk.



Valeu à equipa italiana o golo marcado fora.