O Benfica faz esta terça-feira a despedida da Liga dos Campeões. Com um pleno de derrotas na fase de grupos da liga milionária, a equipa de Rui Vitória quer terminar a participação em competições europeias com um triunfo para não ficar na história por motivos negativos: acabar a fase de grupos sem qualquer ponto averbado. Terminar o grupo sem pontos será o pior registo de sempre de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões e fará o clube da Luz juntar-se a um grupo restrito, onde se incluem Anderlecht, Dínamo de Kiev, Villarreal ou Marselha. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e seguir em direto o relato na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.