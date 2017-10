O Sporting joga esta terça-feira uma importante cartada na Liga dos Campeões. A jogar com um Estádio de Alvalade esgotado, a equipa de Jorge Jesus vai receber a Juventus e tentar triunfar sobre a Vecchia Signora para continuar na luta pelos oitavos de final da liga milionária. Sem Fábio Coentrão e William Carvalho, os Leões tentam realizar a partida perfeita contra uma das melhores equipas da Europa. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da Liga dos Campeões da RTP e ouvir, em direto, o relato da Antena 1.