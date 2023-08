Sporting de Braga muito superior tem já um `pé` no play-off

Bruma, aos 17 minutos, Pizzi, aos 19, e Álvaro Djaló, aos 87, fizeram os golos de uma vitória que tem tanto de incontestável, como de escassa face ao volume ofensivo da equipa e oportunidades desperdiçadas pelos minhotos.



O Backa Topola, segundo classificado em 2022/23, já disputou duas jornadas no campeonato sérvio desta época, mas nem isso evitou que fosse completamente dominado por um Sporting de Braga de 'gala', sobretudo na primeira parte, para gáudio dos cerca de 22 mil espetadores nas bancadas.



Com dois reforços no ‘onze’, José Fonte e Vítor Carvalho, a equipa de Artur Jorge teve uma entrada muito forte em jogo e, logo aos oito minutos, Bruma obrigou o guarda-redes adversário a defesa difícil.



O extremo internacional português marcaria mesmo com um remate de fora da área, depois de fletir no terreno a partir da esquerda e ‘descoberto’ por um grande toque de Borja, com quem formou uma ‘asa’ esquerda 'frenética' nos primeiros 45 minutos.



Dois minutos depois, recuperação de bola rápida dos minhotos, Abel Ruiz isolou Pizzi com um passe por cima de um defesa adversário e o experiente médio, na 'cara' de Ilic, mostrou frieza para finalizar.



Logo a seguir, o Backa Topola podia ter reduzido, na única ocasião que criou em todo o jogo, mas Pantovic atirou muito por cima em excelente posição (21), lance que foi uma exceção ao domínio quase total do Sporting de Braga neste período.



Aos 24 minutos, Pizzi quase ‘bisou’ e, 10 minutos depois, foi Al Musrati a ficar muito perto do terceiro dos ‘arsenalistas’ após uma grande jogada pelo lado esquerdo, com Bruma, ‘endiabrado’, a servir o líbio para um ‘penálti em andamento’, mas Petrovic, em cima da linha de baliza, impediu o golo.



No canto subsequente, José Fonte, de cabeça, obrigou o guardião a defesa atenta (35).



A segunda parte caiu naturalmente de ritmo, dada também a fase precoce da época e Artur Jorge foi fazendo alterações na equipa, sendo que os bracarenses jogam já na sexta-feira, recebendo o Famalicão na primeira jornada da I Liga.



O Sporting de Braga continuou a dominar, mas não conseguiu criar o mesmo número – e com a mesma qualidade - de lances de perigo.



Ainda assim, uma má saída do Backa Topola, que ‘meteu’ a bola nos pés de Al Musrati e este, de imediato, em Álvaro Djaló, permitiu aos bracarenses marcar o terceiro golo e dar mais justiça ao marcador.



A segunda mão da terceira pré-eliminatória realiza-se em 15 de agosto, na Sérvia, e se, como tudo o indica, passar ao play-off, o Sporting de Braga vai defrontar o vencedor do duelo entre Panathinaikos e Marselha, na última ‘barreira’ antes da fase de grupos.