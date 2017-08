Sporting joga tudo por tudo no Arena Nacional de Bucareste

Mário Aleixo - RTP 23 Ago, 2017, 08:18 / atualizado em 23 Ago, 2017, 08:18 | Liga dos Campeões

O jogo tem o início marcado para as 19h45, no estádio Arena Nacional de Bucareste, com transmissão em direto na RTP 1 e relato na Antena 1.



Depois do empate 0-0 em Lisboa, os "leões" necessitam de não perder pela primeira vez na Roménia, onde somam três desaires noutros tantos jogos.



Para o encontro marcado para as 19h45 (hora de Lisboa) e que vai ser arbitrado pelo turco Cüneyt Çakir, o treinador do Sporting, Jorge Jesus não vai contar com William Carvalho, Jonathan e Podence, que ficaram em Lisboa, enquanto o Steaua não poderá contar com Mihai Pintilii, que foi expulso nos minutos finais do encontro de Alvalade.



A contas com uma entorse no tornozelo direito o defesa Mathieu tem apresentado algumas limitações e a sua titularidade está dependente de um último teste que se realizará no treino desta manhã.



Na conferência de imprensa de antevisão do desafio com os romenos o treinador leonino, Jorge Jesus, disse o óbvio quando revelou esperar dificuldades frente ao Steaua mas acrescentou que a sua equipa tem a qualidade necessária para garantir o apuramento





Histórico não é favorável

O jogo é crucial importância para a equipa de Alvalade, no plano desportivo para não se ver arredada da principal montra do futebol europeu e também pela urgência que tem em arrecadar os 14,7 milhões de euros inerntes à entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.Nos três embates com equipas romenas, o Sporting perdeu como visitante, mas apenas uma vez foi eliminado, na Taça UEFA de 1991/92, frente ao Dínamo de Bucareste (1-0 em casa e 2-0 fora, após prolongamento).O primeiro confronto com romenos aconteceu na temporada anterior, na qual os "leões" golearam em casa o Timisoara, por 7-0, perdendo a segunda mão por 2-0.Mais recentemente, o Sporting encontrou o Vaslui na fase de grupos da Liga Europa e venceu em Alvalade por 2-0, sendo depois batido fora por 1-0.