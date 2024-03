Taremi regressa aos convocados do FC Porto para visita ao Arsenal

Limitado desde 18 de fevereiro, quando manifestou queixas físicas num adutor em pleno treino, o avançado evoluiu sem limitações pela primeira vez na sessão matinal orientada pelo treinador Sérgio Conceição, que chamou 24 jogadores para o embate de terça-feira, em Londres.

O defesa central Zé Pedro e o médio André Franco também regressam às opções, após terem falhado, por opção técnica, a vitória do FC Porto na visita ao Portimonense (3-0), da 25.ª jornada da I Liga, enquanto Samuel Portugal e João Mendes não estão inscritos na `Champions`.

Gonçalo Ribeiro, Marcano e Zaidu estão entregues ao departamento clínico.

Os `dragões`, vencedores da competição em 1986/87 e 2003/04, viajam na tarde de hoje para a capital de Inglaterra, com Sérgio Conceição e um jogador a designar a lançarem o jogo com o Arsenal em conferência de imprensa a partir das 19:45, no Estádio Emirates.

O FC Porto visita o vice-campeão inglês e atual líder da Premier League - em igualdade pontual face ao Liverpool, mas com melhor saldo de golos - na terça-feira, às 20:00, para a segunda mão dos `oitavos` da `Champions`, sob arbitragem do francês Clément Turpin.

Os `azuis e brancos` estão em vantagem na eliminatória, fruto de uma vitória na receção aos `gunners` (1-0), em 21 de fevereiro, com um golo do luso-brasileiro Galeno no período de compensação, e tentam a 12.ª presença no top 8 da principal prova europeia de clubes.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa e Cláudio Ramos.

- Defesas: João Mário, Jorge Sánchez, Otávio Ataíde, Fábio Cardoso, Zé Pedro, Pepe e Wendell.

- Médios: Marko Grujic, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Romário Baró, Iván Jaime e André Franco.

- Avançados: Pepê, Francisco Conceição, Galeno, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.