Thomson e Hategan arbitram jogos de Benfica e Sporting

Mário Aleixo - RTP 25 Set, 2017, 12:18 / atualizado em 25 Set, 2017, 12:18 | Liga dos Campeões

Craig Thomson volta a encontrar o Benfica, que procura quarta-feira no St.Jacob-Park somar os primeiros pontos no Grupo A, depois de dirigir as vitórias frente ao Sporting de Braga (2-1), da meia-final da Liga Europa, e Lyon (4-3), para a "Champions", ambos em 2010/11.



O escocês, de 45 anos, já dirigiu várias vezes encontros de equipas portuguesas nas provas da UEFA, nomeadamente com o FC Porto, Sporting, Estoril-Praia e Sporting de Braga.



O romeno Ovidiu Alin Hategan, de 37 anos, vai dirigir o jogo entre os líderes do Grupo D, Sporting e FC Barcelona, na quarta-feira, em Lisboa, repetindo com os "leões" o "play-off" da Liga Europa com os dinamarqueses do Nordsjaelland (2-1), em 2011/12.



Alin Hategan arbitrou já vários jogos com equipas portugueses, entre os quais os oitavos de final da Liga dos Campeões de 2016/17, entre a Juventus e o FC Porto (1-0), o Benfica-Atlético de Madrid (1-2), da "Champions" de 2015/16, e a receção dos "dragões" ao Áustria de Viena (1-1), em 2013/14.



O árbitro português Artur Soares Dias foi nomeado para o jogo entre Qarabag e Roma, da segunda jornada do Grupo C, liderado pelos ingleses do Chelsea.