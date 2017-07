Uli Hoeness diz que Bayern está em renovação

Lusa 04 Jul, 2017, 15:53 / atualizado em 04 Jul, 2017, 15:53 | Liga dos Campeões

“Estamos num período de renovação e eu ficaria satisfeito se fôssemos novamente campeões alemães”, confessou o dirigente do clube em que joga o português Renato Sanches, durante um encontro com patrocinadores.



O alemão acrescentou ainda que “quando a renovação estiver concluída”, o atual campeão da ‘Bundesliga’, consagrado pentacampeão na última época, ambiciona “ganhar mais do que um título por temporada”.



Relativamente à política de transferências, o presidente do Bayern de Munique afirmou que se devem fazer apostas para o futuro e que “as melhores contratações não são as mais caras, mas sim as que funcionam melhor”.