Valverde confirma que Messi está operacional para a receção ao Manchester United

Lusa Comentários 15 Abr, 2019, 17:16 | Liga dos Campeões

“Está bem, está perfeitamente recuperado do golpe que sofreu. Já se sentia melhor dois dias depois. Durante a partida, ficou um pouco atordoado, mas está bem e não há qualquer problema em jogar amanhã [terça-feira]”, afirmou Ernesto Valverde, em conferência de imprensa.



O técnico falava na antevisão da receção do FC Barcelona ao Manchester United, marcada para terça-feira. Na primeira mão dos quartos de final, os catalães bateram os ingleses por 1-0, em Old Trafford, graças a um golo de Luke Shaw na própria baliza.



Na primeira parte desse encontro, Messi sofreu um golpe no nariz e uma hemorragia nasal, na sequência de um lance com o central dos ‘red devils’ Chris Smalling, mas acabou por completar os 90 minutos do jogo.



O avançado argentino teve de ser reavaliado no dia seguinte e, no último sábado, foi um dos jogadores poupados por Ernesto Valverde no empate com o Huesca (0-0), para o campeonato espanhol.



FC Barcelona e Manchester United jogam na terça-feira, a partir das 20h00, em Camp Nou.