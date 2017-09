Ligas de Portugal e Espanha celebram acordo de colaboração mútuo

Lusa 13 Set, 2017, 15:00 | Espanha

A Liga espanhola vai assessorar a congénere portuguesa no desenvolvimento de um programa de controlo financeiro, como já sucede em Espanha, "com o objetivo de assegurar maior transparência económica e financeira no futebol português, bem como na gestão dos clubes que o integram".

No acordo estabelecido entre os líderes dos dois organismos, Pedro Proença e Javier Tebas, está prevista a realização de seminários, com vista ao intercâmbio de informação em matéria financeira entre clubes portugueses e espanhóis.

Outros dos pontos relevantes passa pelo reforço da internacionalização das competições profissionais dos dois países, num esforço conjunto que se estende às áreas da direção desportiva, marketing, administração, segurança e combate à fraude desportiva.

"Ambas as instituições trabalharão em matéria de arbitragem profissional, para se manterem em sintonia com a evolução do futebol profissional", numa área em que Portugal foi pioneiro, com a introdução do vídeoárbitro, na época 2017/18.

A nível dos escalões de formação, a Liga portuguesa vai colaborar no torneio infantil organizado anualmente em Espanha, existindo a possibilidade de estabelecer "academias de excelência" da Liga espanhola em território nacional.

A parceria prevê também que o organismo de clubes português seja assessorado pelo espanhol na criação de uma fundação e no desenvolvimento de projetos sociais.