Adi Hutter faz mudanças na equipa do Eintracht

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Abr, 2019, 12:16 / atualizado em 10 Abr, 2019, 12:16 | Liga Europa

O defesa Chandler, os médios Gacinovic e Rode e o avançado Sébastien Haller, que ficaram de fora da vitória no terreno do Schalke 04 (2-1), no passado sábado, estão entre os 21 jogadores chamados para o encontro no recinto encarnado.



Em sentido contrário, o técnico austríaco abdicou do defesa brasileiro Tuta e do avançado sueco Hrgota, que foram suplentes utilizados no referido encontro da Bundesliga.



O avançado sérvio Luka Jovic, segundo melhor marcador do campeonato alemão, com 17 golos, e que alinha no clube por empréstimo do Benfica, está entre os eleitos, assim como os restantes utilizados no último jogo.



Benfica e Eintracht Frankfurt defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.





O segundo encontro, em solo alemão, está marcado para 18 de abril, à mesma hora.

Lista dos 21 convocados:





- Avançados: Rebic, Jovic, Haller, Kostic e Gonçalo Paciência.









Ronnow, Kevin Trapp e Zimmermann.N'Dicka, Falette, Hinteregger, Willems, Abraham, Hasebe, Chandler e Danny da Costa.Gelson Fernandes, De Guzman, Gacinovic, Lucas Torró e Rode.