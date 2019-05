Arsenal e Chelsea favoritos, Valência tenta respeitar tradição espanhola

Lusa Comentários 01 Mai, 2019, 09:27 | Liga Europa

O Arsenal, que está em risco de falhar o acesso à Liga dos Campeões da próxima época através do campeonato inglês, recebe um Valência, de Gonçalo Guedes, que vai tentar ‘imitar’ Atlético Madrid e Sevilha, que deram quatro vezes nos últimos cinco anos este título ao futebol espanhol.



Por seu lado, o Chelsea, vencedor da prova em 2012/13, frente ao Benfica, desloca-se até a Frankfurt para defrontar um Eintracht, de Gonçalo Paciência, que está de regresso aos bons resultados na Europa, depois de quase quatro décadas de ausência.



O único título europeu do Eintracht é mesmo nesta competição, na altura ainda denominada Taça UEFA, em 1979/80, numa temporada de total domínio germânico, com quatro equipas alemãs a preencherem as meias-finais.



Além do prestígio, a conquista da Liga Europa pode servir de ‘plano B’ para Arsenal, Chelsea, Valência e Eintracht Frankfurt assegurarem os milhões da ‘Champions’ na próxima época, sendo que os ‘blues’ e os alemães estão, para já, em posição de acesso nos respetivos campeonatos.



O Arsenal parte como favorito perante um Valência que tem estado irregular em toda a época, embora os ‘gunners’ venham de três derrotas consecutivas na Premier League, registo que deixa em risco a continuidade de Unai Emery no comando do clube.



O técnico espanhol pode ter na Liga Europa a ‘chave’ para se manter no banco do Arsenal, numa competição que já venceu três vezes, todas com o Sevilha e em épocas consecutivas.



Contudo, a história não é favorável para o lado dos ingleses, que foram sempre eliminados quando encontraram o Valência na Europa. A equipa ‘che’ superiorizou-se em 2001 e 2003, ambas na Liga dos Campeões, e bateu os ‘gunners’ na final da Taça das Taças, em 1980, no desempate por penáltis (5-4).



Na última temporada, o Arsenal também chegou às ‘meias’, mas acabou por ser eliminado pelo Atlético Madrid, que viria a levantar o troféu.



Na Alemanha, Eintracht e Chelsea vão encontrar-se pela primeira vez nas competições europeias, com os ‘blues’, que ainda não perderam qualquer jogo, a partirem como favoritos, embora os germânicos cheguem a esta fase depois de deixar pelo caminho clubes como Shakhtar Donetsk, Inter Milão e Benfica, equipas que iniciaram a época na ‘Champions’.



Só o Benfica, na primeira mão dos quartos de final (4-2), conseguiu derrotar a equipa de Frankurt, que não vai poder contar com uma das suas figuras mais importantes, o avançado croata Rebic, por castigo.



Os dois jogos estão agendados para quinta-feira, às 20:00 (horas da Lisboa).