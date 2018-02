Astana em Lisboa para discutir a eliminatória e `convencer` a Europa

Lusa Comentários 21 Fev, 2018, 17:31 / atualizado em 21 Fev, 2018, 17:32 | Liga Europa

“Perdemos o jogo da primeira mão por nossa culpa. Cometemos muitos erros e perdemos por causa disso. Temos de ser mais organizados e criar mais lances ofensivos. Vamos dar o nosso melhor e vamos discutir a eliminatória”, afirmou o búlgaro Stanimir Stoilov, técnico dos tetracampeões cazaques.



O treinador de 51 anos, que enquanto jogador defendeu as cores do Campomaiorense nos anos 90, falava aos jornalistas na antevisão do encontro da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, numa conferência de imprensa em que a tradução, feita em simultâneo, foi um problema.



Mesmo assim, foi possível entender que Stoilov irá na quinta-feira efetuar em Alvalade algumas alterações no ‘onze’ titular e “tudo fazer para surpreender um adversário muito forte” como o Sporting.



“Tudo pode acontecer. Queremos mostrar ao futebol europeu que temos bons jogadores e que sabemos jogar bem”, disse o antigo médio búlgaro, que abandonou a sala de conferência de imprensa aplaudido pelos jornalistas cazaques que viajaram até Lisboa.



O mesmo problema de tradução aconteceu com o croata Djordje Despotovic, mas foi possível entender que o avançado prometeu dar luta ao Sporting.



“Lutamos sempre para ganhar e é isso que vamos fazer”, referiu o jogador de 25 anos.



O Sporting-Astana está agendado para as 18h00 e terá arbitragem do húngaro Tamás Bogna.