Atalanta é o maior perigo para Sporting na luta pelo acesso direto aos `oitavos`

Além do emblema de Bérgamo, a equipa treinada por Rúben Amorim vai defrontar na ‘poule’ os austríacos do Sturm Graz e os polacos do Raków Czestochowa, países onde nunca venceu, mas que têm menos argumentos para almejar os dois lugares cimeiros, com o segundo colocado a assegurar presença no play-off de acesso aos 'oitavos' e o primeiro a seguir direto.



O cabeça de série do agrupamento é o adversário das segunda e quinta jornadas com maior nome para fazer frente ao Sporting - diante de emblemas transalpinos, os ‘leões’ contabilizam seis vitórias, 13 empates e 14 derrotas -, por culpa do passado recente, tendo terminado na época transata da Liga italiana no quinto lugar, à frente da Roma, de José Mourinho, e da Juventus.



O técnico Gian Piero Gasperini, no clube desde 2016/17, tem sido o responsável pelo bom futebol praticado dos últimos anos pelo conjunto de Bérgamo, atualmente no nono posto da Serie A, e que tem individualidades a ter em conta, casos do experiente defesa Kolosinac, dos médios Koopmeiners, Pasalic, De Ketelaere e dos avançados Lookman, Scamacca e Muriel.



Contudo, o Sturm Graz, que nunca passou a fase de grupos da Liga Europa, é o primeiro adversário e anfitrião dos ‘leões’ na quinta-feira, pelas 21:00 (20:00 em Lisboa), e na última ronda, em Alvalade.



Contra clubes da Áustria, o Sporting soma sete vitórias contra seis derrotas e dois empates, com o histórico em solo austríaco a não ser favorável (dois empates e cinco derrotas), sendo que, em Graz, os ‘leões’, líderes da I Liga, vão encontrar um conjunto que também vive uma boa fase, já que é segunda classificada no campeonato.



A equipa orientada por Christian Ilzer não conta com nomes conhecidos e terminou a última Bundesliga austríaca no segundo posto, apenas atrás do decacampeão Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, e, já esta época, foi eliminada da ‘Champions’ pelo PSV Eindhoven, dos Países Baixos.



Na terceira e quartas rondas, o opoente dos ‘verdes e brancos’ será o campeão polaco Raków Czestochowa, que pela primeira vez chegou ao título em 102 anos de história do clube e está prestes a estrear-se em fases de grupos das competições continentais.



Esta época, o clube do norte da Silésia segue, após seis jornadas, na quarta posição da liga polaca, com 14 pontos, e sabe, de antemão, que os ‘leões’ não se dão bem no seu território: empataram 2-2 e perderam 1-0 nas duas visitas ao Légia Varsóvia, em duelos compensados pelas vitórias em Lisboa por 1-0 e 2-0, para a Liga Europa de 2011/12 e para a ‘Champions’ de 2016/17.



Nos outros grupos da segunda competição mais importante da UEFA, os neerlandeses do Ajax e os franceses do Marselha, antigos campeões europeus, enfrentam-se na ‘poule’ B, que tem o estreante nas competições europeias Brighton, de Inglaterra, e o campeão grego AEK Atenas.



O Liverpool, de Inglaterra, é o grande nome da prova e do Grupo E, face às seis ‘Champions’ que tem no palmarés, bem como a Roma, de José Mourinho, finalista da prova na época passada, na 'poule' G.



De resto, existem outros nomes fortes com argumentos para irem longe no torneio, casos do inglês West Ham, atual detentor da Liga Conferência Europa, Bayer Leverkusen (Alemanha) e Villarreal (Espanha).



A primeira jornada da fase de grupos joga-se em 21 de setembro, enquanto a segunda ronda se disputa-se em 05 de outubro, e a terceira em 26 de outubro.



A quarta jornada realiza-se em 09 de novembro, a quinta está marcada para 30 de novembro, e a sexta e última ronda terá lugar em 14 de dezembro.



A grande final terá lugar na Dublin Arena, em 22 de maio de 2024.