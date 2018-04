Atlético arranca empate em casa do Arsenal, Marselha vence Salzburgo

Lusa Comentários 26 Abr, 2018, 22:35 | Liga Europa

Depois da expulsão, na formação espanhola, do defesa croata Vrsaljko, logo aos 10 minutos, os ingleses aproveitaram a superioridade numérica e colocaram-se em vantagem pelo francês Lacazette, aos 61 minutos, mas o também francês Griezmann empatou aos 82 e deu a vantagem, pela regra de golos fora, aos madrilenos.



A despedida caseira de jogos europeus para o técnico dos londrinos, o francês Arséne Wenger, começou ‘atribulada’ para os visitantes, que perderam Vrsaljko por acumulação de amarelos, por faltas duras aos dois e aos 10 minutos, e o treinador argentino Diego Simeone, expulso por protestos no seguimento do vermelho mostrado ao jogador croata.



Depois de um início melhor dos ‘gunners’, os ‘colchoneros’ responderam e estiveram mais perto do golo, com Griezmann a testar, aos 37, os reflexos do guardião colombiano Ospina, no melhor período da equipa.



No regresso do intervalo, os ingleses voltaram mais dominadores e fizeram o primeiro golo aos 61, com Lacazette a cabecear para o fundo das redes a cruzamento de Wilshere, após um erro de Griezmann.



O avançado francês ‘redimiu-se’ aos 82 minutos, ao receber um passe longo, evitar o corte do compatriota Koscielny e rematar, primeiro para defesa de Ospina e depois, na recarga, para o 1-1 final em Londres.



Em Marselha, a equipa da casa, com Rolando no banco, acabou por somar um resultado confortável para a segunda mão, perante um Salzburgo desafiador e que por várias vezes chegou muito perto do golo.



O 23.º golo de Florian Thauvin esta temporada, aos 15 minutos, abriu o ativo, depois de um passe de Dmitri Payet, e os franceses controlaram o jogo no primeiro tempo, com os austríacos a responderem através do contra-ataque.



No segundo tempo, que trouxe mais oportunidades de golo, foi o jovem Hannes Wolf a testar Yohann Pelé, aos 53 minutos, na primeira de várias defesas do guardião francês.



Ainda assim, o golo voltou a surgir na baliza oposta, com Payet a registar nova assistência, desta feita a desmarcar o camaronês N’Jié aos 63 minutos.



Depois do 2-0, a equipa de Marco Rose foi em busca de atenuar o resultado e marcar um golo fora de casa, e ficou perto pelo norueguês Gulbrandsen, que atirou ao poste aos 77, mas não conseguiu reduzir.



A segunda mão das meias-finais está marcada para o dia 03 de maio, com o Atlético de Madrid, ‘carrasco’ do Sporting na fase anterior, a receber o Arsenal, enquanto o Salzburgo procura ‘dar a volta’ ao Marselha na Áustria.