Dínamo Kiev goleia e retoma liderança antes de receber o Marítimo

A equipa da capital entrou praticamente a vencer, visto que logo aos dois minutos Artem Besieden abriu o marcador, e à passagem do minuto 26 já vencia por 2-0, graças a um golo de Artem Kravets.



Ainda antes do intervalo daria o 'xeque-mate' no adversário, quando o central croata Domagoj Vida aumentou para 3-0.



O Stal Kamianske ainda conseguiu reduzir para 3-1, aos 54 minutos, pelo médio Orest Kuzyk, mas o triunfo do Dínamo nunca esteve em causa e até se avolumou com o 'bis' de Artem Kravets, aos 65 minutos.



O Dínamo de Kiev, adversário do Marítimo no 'play-off' da Liga Europa, retomou a liderança do campeonato ucraniano, com 15 pontos, mais dois do que o Shakhtar orientado pelo treinador português Paulo Fonseca.



O Marítimo desloca-se a Kiev na próxima quinta-feira para defrontar o Dínamo em jogo da segunda mão do 'play-off' da Liga Europa, depois de ter empatado sem golos na primeira mão, no estádio dos Barreiros.