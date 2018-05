Dois históricos lutam em Lyon por um troféu

Comentários 16 Mai, 2018, 08:02 / atualizado em 16 Mai, 2018, 08:02 | Liga Europa

À partida para o encontro o trajeto internacional das duas equipas faz atribuir o favoritismo a formação espanhola.



Catorze anos depois a equipa francesa volta a uma final de provas da UEFA.



Do lado dos “colchoneros” jogadores da craveira de Payet, Griezmann e Jan Oblak estão desejosos de obterem um primeiro sucesso em provas da UEFA.



Contudo os madrilenos têm tido presença assídua e brilhante nas provas da UEFA tendo vencido a Liga Europa em 2012 e participado em duas finais da “Champions” em 2014 e 2016.



Entre os gauleses a experiência internacional não é tão evidente e só o português Rolando conquistou o troféu em 2011 pelo FC Porto.



O central luso fez em Salzburgo o golo que valeu a presença na final mas pode não estar a 100 por cento para entrar no “onze” inicial, tal como o ex-benfiquista Mitroglou.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador do Marselha, Rudi Garcia, afirmou: “O melhor para nós é ser apenas um jogo em que tudo é possível”.



Já no lançamento da partida o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, lembrou: “Uma vitória será tão importante para o grupo como a de 2012”.



O jogo terá arbitragem de Bjorn Kuipers, da Holanda.