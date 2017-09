Dyego Sousa convocado para visita ao Hoffenheim

Lusa 13 Set, 2017, 14:52 | Liga Europa

O ponta-de-lança regressa, assim, às opções ‘europeias' de Abel Ferreira já que, nas competições nacionais, o brasileiro está castigado até meados de outubro.



André Horta e João Carlos Teixeira, dois dos últimos reforços dos minhotos, estreiam-se nas convocatórias para a Liga Europa, sendo que o técnico ‘arsenalista' leva ainda três guarda-redes para a Alemanha, tendo incluído Tiago Sá na lista.



Marafona, Tiago Pereira, Mauro e Wilson Eduardo continuam lesionados e continuam de fora.



Ao contrário do habitual, a equipa ‘arsenalista' não vai realizar o treino de adaptação ao relvado do estádio do adversário, tendo realizado um apronto hoje de manhã ainda em Braga.



Pelas 13:00, a comitiva do clube partiu para a Alemanha, onde, às 18:15 (hora portuguesa), Abel Ferreira e um jogador vão fazer, em conferência de imprensa, a antevisão da partida.



Sporting de Braga e Hoffenheim defrontam-se na quinta-feira, às 18:00, no Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, jogo que será arbitrado pelo escocês Bobby Maden.



Lista dos 21 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, André Moreira e Tiago Sá

- Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Rosic, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson e Sequeira

- Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, André Horta e João Carlos Teixeira

- Avançados: Hassan, Ricardo Horta, Paulinho e Dyego Sousa