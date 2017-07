Fábio Verísimo, Tiago Martins e Carlos Xistra apitam jogos da Liga Europa

Lusa 03 Jul, 2017, 18:30 | Liga Europa

Veríssimo vai dirigir a partida entre os húngaros do Vasas e os israelitas do Beitar Jerusalém, marcado para a próxima quinta-feira, a partir das 20:30 (hora local), e será coadjuvado pelos assistentes Nuno Pereira e Pedro Felisberto, enquanto Luís Godinho assumirá as funções de quarto árbitro.



No jogo da primeira mão, na última quinta-feira, os israelitas venceram por 4-3.



Já Tiago Martins será o juiz da partida entre os montenegrinos do Zeta e o os bósnios do Zeljeznicar, também agendado para a próxima quinta-feira, a partir das 20:30 (hora local), e terá como assistentes Luís Campos e Pedro Almeida, cabendo a Hélder Malheiro as funções de quarto árbitro.



O Zeljeznicar venceu por 1-0 o Zeta no jogo da primeira mão, na passada quinta-feira.



Finalmente, o árbitro Carlos Xistra está nomeado para a partida na qual os norte-irlandeses do Coleraine, a partir das 19h45 (hora local) da próxima quinta-feira, irão receber os noruegueses do Haugesund, com assistência de Rui Teixeira e Bruno Jesus, tendo João Pinheiro como quarto árbitro.



O Haugesund goleou por 7-0 o Coleraine no jogo da primeira mão, na última quinta-feira.