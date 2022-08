Gil Vicente tenta frente a AZ Alkmaar presença inédita na fase de grupos

A formação gilista chega ao ‘play-off’ após eliminar o Riga, da Letónia, com um empate 1-1 fora e uma goleada por 4-0 em Barcelos, naquele que foi o seu primeiro triunfo europeu, enquanto o AZ Alkmaar afastou os escoceses do Dundee United (0-1 e 7-0).



O AZ Alkmaar é o último obstáculo entre o Gil Vicente e a primeira presença lusa na fase de grupos da Liga Conferência Europa, objetivo falhado na primeira edição da prova, em 2021/22, por Paços de Ferreira e Santa Clara, afastados no ‘play-off’ por Tottenham e Partizan, respetivamente.



O Gil Vicente estreou-se na terceira pré-eliminatória com um empate 1-1 em Riga, marcou o uruguaio Juan Boselli, e carimbou em casa o apuramento para o ‘play-off’ com uma goleada por 4-0, com golos do espanhol Fran Navarro (2), do seu compatriota Kevin Villodes e um autogolo de Glody Ngonda.



Pelo meio da eliminatória com o Riga, a formação gilista, que apesar de estreante era tida como favorita, estreou-se na I Liga portuguesa com um triunfo por 1-0 na receção ao Paços de Ferreira, com um golo do reforço iraniano Ali Alipourghana.



O AZ Alkmaar, campeão neerlandês em 1980/81 e 2008/09, iniciou a eliminatória com o Dundee United com uma derrota por 1-0 na Escócia, numa partida arbitrada pelo português Vítor Ferreira, que corrigiu nos Países Baixos com uma goleada por 7-0.



Os golos da formação neerlandesa foram marcados por Vangelis Pavlidis (2), Tiijani Reijnders (2), Hákon Evjen, Dani de Wit e Mayckel Lahdo, todos nomes para ter em conta pelos defesas gilistas.



O Gil Vicente desloca-se aos Países Baixos após ter perdido por 1-0 em casa do Arouca, para a segunda jornada da I Liga, resultado que coloca a equipa de Ivo Vieira no 10.º lugar, enquanto o AZ Alkmaar venceu o Sparta de Roterdão, por 3-2, e segue em quinto no grupo dos líderes.



A equipa do Alkmaar mostrou capacidade de reação, depois de ter estado a perder, chegar à vantagem, deixar-se empatar e conseguir, uma vez mais, colocar-se na frente do marcador, segurando uma vitória por 3-2.



Para o AZ Alkmaar marcaram Pavlidis, aos 45+1, de grande penalidade, Dani de Wit, aos 57, e Kerkez, aos 65, enquanto no Sparta Roterdão os golos foram apontados pelo mesmo jogador, o avançado neerlandês Vito van Crooij, aos 01 e 59 minutos.



Em dois jogos no campeonato neerlandês, o AZ Alkmaar tem duas vitórias e integra o grupo da frente, com PSV, Ajax, Excelsior e Twente.



O ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Conferência Europa entre Gil Vicente e AZ Alkmaar tem a primeira mão marcada para quinta-feira no AZ Stadion (20:00) e a segunda para 25 de agosto, em Barcelos (18:00).



O encontro em Alkmaar é dirigido pelo árbitro espanhol Guillermo Cuadra Fernández, enquanto o segundo e decisivo jogo, em 25 de agosto, em Barcelos, será dirigido pelo croata Fran Jovic.