Jorge Jesus sonha com o apuramento na Liga Europa

11 Abr, 2018, 19:04 / atualizado em 11 Abr, 2018, 19:05 | Liga Europa

Depois de uma derrota por 2-0 em Madrid, o Sporting encara a segunda mão, no Estádio de Alvalade, com esperança.



Jorge Jesus mostrou estar consciente das dificuldades que o Atlético de Madrid pode impôr mas não deita a toalha ao chão. Depois de uma semana em que a polémica imperou no universo leonino, o treinador do Sporting garantiu que os seus jogadores ultrapassaram a situação.



"O foco do jogo e do treino ultrapassa todas as situações que temos no dia-a-dia. Partimos para este segundo jogo em desvantagem e todos nós acreditamos que temos algumas possibilidades", declarou o treinador do Sporting.



O técnico dosdeu como exemplo a partida entre AS Roma e FC Barcelona, na Liga dos Campeões, que terminou com a vitória dos romanos com uma reviravolta espetacular. A exibição italiana mostra que ainda há esperança para o Sporting alcançar as meias-finais da Liga Europa.No entanto, Jorge Jesus nunca descarta a valia do adversário: "do outro lado está um adversário que a qualquer momento pode fazer um golo"."Se estivermos numa noite em que é preciso também ter um pouco de sorte, saber trabalhar a sorte, também podemos surpreender o adversário e acreditamos todos que é possível".Bruno Fernandes também falou da partida e garante que a equipa do Sporting está concentrada em dignificar a instituição. Alertando que o Sporting ainda disputa três competições, o médio português afirmou que o balneário se mantém focado nos objetivos."Somos profissionais, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos focados nos objetivos do clube, que são os nossos também. Estamos a respeitar isso, e vamos fazer isso até ao final do campeonato", declarou.