LE. Benfica já foi apurado após empates caseiros

Em 2009/10, o brasileiro Alan Kardec foi o "herói" inesperado em Marselha, ao fazer o 2-1 aos 90 minutos, após 1-1 na Luz, nos "oitavos" da Liga Europa e, em 2018/19, o Benfica respondeu com um 4-1 em Salónica ao 1-1 da Luz, no play-off da "Champions".Também na principal prova europeia de clubes, os encarnados selaram em 2021/22 o apuramento para os "quartos" com uma vitória em Amesterdão por 1-0, selada pelo uruguaio Darwin Núñez, aos 77 minutos, depois do 2-2 perante o Ajax em Lisboa.Com estes três apuramentos, o Benfica nivelou o balanço em duelo iniciados com empates caseiros, replicando o que havia feito face aos soviéticos do Torpedo Moscovo (1977/78), aos romenos do Universitatea Craiova (1982/83), aos ingleses do Arsenal (1991/92) e aos alemães do Bayer Leverkusen (1993/94).



O encontro entre o Rangers e o Benfica, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, está marcado para quinta-feira, em Glasgow, a partir das 17h45.