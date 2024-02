Liga Europa. Benfica à prova em Toulouse

Dois penáltis concretizados pelo argentino Ángel Di María, aos 68 e 90+8 minutos, com um tento do dinamarquês Mikkel Desler pelo meio, aos 75, selaram o 2-1 do Benfica, que, assim, arrancou pela 29.ª vez um duelo europeu com uma vitória caseira por um golo.





Para o desafio desta quinta-feira o cenário em cima da mesa pode acabar por ser mais favorável à turma portuguesa. O Toulouse está obrigado a arriscar, e por isso deve desfazer a linha de cinco defesas, e assumir um pouco as despesas do encontro. Essa pode ser uma grande dor de cabeça para Carles Martínez, pois a experiência interna em igual cenário não tem sido famosa.





O Toulouse venceu apenas uma vez em casa para a Ligue 1, mas para a Liga Europa ainda ninguém saiu da ilha Ramier a rir: Liverpool e Linz perderam e Saint-Gilloise empatou.





A grande dúvida centra-se em torno da utilização de João Neves, por força do estado emocional do jogador que viu falecer a mãe nos últimos dias. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, mostrou-se chocado com o drama familiar do jogador do Benfica e garantiu que ele quis estar com a equipa, mas não revelou se o médio vai ser titular.





De resto, o treinador alemão do Benfica deve optar pelos seus jogadores de eleição: nomes como Bah ou Aursnes devem figurar nas alas, tal como Di María e Arthur Cabral vão entrar nas escolhas iniciais.





Já o Toulouse está moralizado, não só por ter o fator casa, mas também pela vitória que conseguiu no passado em casa do Monaco. As boas respostas devem fazer com que o treinador catalão de 40 anos mexa pouco na equipa, no entanto a forma de entrar em campo deve ser um pouco distinta.