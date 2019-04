Liga Europa. Benfica ambiciona chegar às meias-finais

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Abr, 2019, 08:48 / atualizado em 18 Abr, 2019, 08:48 | Liga Europa

Os encarnados defendem em Frankfurt uma vantagem de dois golos, uma semana depois da noite memorável do jovem João Félix, autor de três tentos e uma assistência, no Estádio da Luz, onde os alemães ficaram reduzidos a 10 elementos logo aos 20 minutos, por expulsão do defesa francês Evan N'Dicka.



Com 14 presenças em meias-finais de competições da UEFA as "águias" ficaram mais perto de uma fase para a qual não se apuram desde 2013/14, quando chegaram mesmo à final da Liga Europa, acabando por perder com o Sevilha, no desempate por grandes penalidades.



Além da vitória sobre o Eintracht, na quinta-feira passada, o Benfica bateu o Vitória de Setúbal pelo mesmo resultado (4-2), no domingo, que lhe garantiu a manutenção da liderança do campeonato nacional.





Para a visita à Commerzbank Arena, o técnico Bruno Lage chamou o argentino Salvio, que esteve a recuperar de lesão nos últimos dois meses, bem como Jardel, Fejsa e Jonas, este último vinha sendo poupado nas deslocações de avião.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos benfiquistas, Bruno Lage, garantiu que a equipa vai entrar em campo para fazer o melhor e seguir em frente.









De fora fica N'Dicka, após o vermelho na Luz, enquanto Haller, Hasebe, Kostic, Rebic e Rode estão a um amarelo de falharam o próximo jogo, tal como os encarnados Grimaldo, Fejsa e João Félix.





No lançamento do desafio o técnico dos germânicos, Adi Hutter, admitiu que o adversário entra em campo com uma ligeira vantagem e lembrou que João Félix sozinho pode mudar um jogo inteiro.









Benfica e Eintracht Frankfurt jogam esta quinta-feira, a partir das 20h00 (hora portuguesa), na Commerzbank Arena, em Frankfurt, num encontro que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.





O relato do encontro é na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos e os comentários de Luís Cristóvão.





Já o Eintracht vem de duas derrotas seguidas, uma vez que, depois do desaire em Lisboa, foi derrotado por 3-1 na receção ao Augsburgo, para a Liga alemã, sendo que o português Gonçalo Paciência voltou a marcar, depois de também o ter feito na Luz.O avançado luso deverá voltar ao banco de suplentes no jogo de hoje, sendo expetável que o treinador Adi Hütter volte a apostar numa frente de ataque com o croata Ante Rebic e o sérvio Luka Jovic, jogador que se encontra cedido pelo Benfica e que foi o autor do primeiro golo dos alemães na primeira mão.