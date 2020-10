Liga Europa. Benfica vence Lech Poznan com hat-trick de Darwin Núñez

Jorge Jesus apontou ao final da Liga Europa mas o primeiro jogo da fase de grupos para o Benfica mostrou-se muito complicado. A equipa portuguesa entrou melhor no jogo e conseguiu chegar ao ainda nos primeiros dez minutos. Grande penalidade cometida por Dejewski e Pizzi, capitão, enganou Bednarek para inaugurar o marcador.





Aproveitando as linhas muito subidas do Benfica, o Lech Poznan chegou ao empate logo depois. Czerwinski subiu pelo flanco direito, deixando Grimaldo parar trás e cruzou para Ishak que só teve encostar perante Vlachodimos. Os polaCos mostraram-se atrevidos no ataque e Moder assustou com um remate acrobático a embater na trave da baliza benfiquista.





Numa partida dividida, o Benfica chegou novamente à vantagem. Waldschmidt recebeu a bola entre linhas no meio-campo polaco, isolou Gilberto no lado direito e com um cruzamento certeiro do brasileiro, Darwin Núñez cabeceou colocado para o segundo golo da noite do Benfica e o primeiro do internacional uruguaio ao serviço das águias.





A segunda metade começou com o Benfica a sofrer. Ishak voltou a estar em destaque, a cabecear para o fundo da baliza portuguesa depois de uma defesa incompleta de Vlachodimos. A equipa polaca tentou a reviravolta no marcador, com Kaminski a rematar à figura do guardião grego do Benfica.





Foto: Benfica vence mas sentiu dificuldades na Polónia - Jakub Kaczmarczyk - EPA







À passagem da hora de jogo, Darwin Núñez, a passe de Everton, tirou um adversário com classe da frente e já na área do Lech Poznan atirou a contar, sem hipóteses para Bednarek. Depois de fazer o 3-2, Jorge Jesus operou algumas alterações no onze do Benfica e a equipa ressentiu-se.





Os encarnados tiveram de sofrer e Vlachodimos salvou a equipa de males maiores. O internacional pela Grécia fez um punhado de grandes defesas a remates de Moder e Kacharava que estiveram perto do empate. Nos últimos dez minutos, a equipa de Jorge Jesus estabilizou o jogo e Bednarek foi obrigado também a duas defesas apertadas.





Primeiro, foi Pedrinho a tentar o golo e logo a seguir, Everton esteve perto de marcar, já na área do Lech Poznan. No terceiro minuto de descontos o Benfica fechou o resultado. Bom trabalho de Rafa na área polaca, cruzamento certeiro e Darwin Núñez só teve de cabecear para o hat-trick. Três golos do internacional uruguaio que conseguiu festejar pela primeira vez com a camisola encarnada.





Assim, o Benfica fecha a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa com um triunfo forasteiro, algo que não acontecia há dois anos. Na próxima jornada, a equipa de Jorge Jesus vai defrontar o Standard de Liége, no Estádio da Luz.